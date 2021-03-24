كدفعة أولى.. سورية ترسل 75 طناً من الأكسجين إلى لبنان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، بتأمين 75 طناً من الأكسجين كدفعة أولى إلى المستشفيات في لبنان .

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن وزير الصحة السوري حسن الغباش قوله ، خلال استقباله اليوم في دمشق وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إنه سيتم تزويد لبنان بـ 75 طناً من الأكسجين كل يوم 25 طناً لمدة ثلاثة أيام دون أن يؤثر ذلك على منظومة الأكسجين في سورية ".

بدوره ، قال وزير الصحة اللبناني إن "تأمين الأكسجين سيساهم في إنقاذ لبنان من كارثة وإنقاذ حياة الكثير من اللبنانيين بعد خلو مستشفيات لبنان من الأكسجين تم التواصل مع وزارة الصحة السورية لمد لبنان وكانت الاستجابة بالسرعة القصوى ".

وأضاف :" يوجد حالياً ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي والكمية الموجودة من الأكسجين لدينا تكفي اليوم فقط "، مؤكداً أنه "رغم الحاجة وزيادة الطلب على الأكسجين في سورية جاءنا الرد بالإيجاب ما يثبت أن الرهان على الأشقاء في الأزمات رهان صائب".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news