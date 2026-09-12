اختبأ داخل جرة أثناء حريق .. العثور على رفات شاب توفي قبل 1600 عام

بعد نحو 1600 عام، تمكن علماء آثار من الاقتراب من حل لغز وفاة شاب روماني عُثر على رفاته داخل جرة تخزين ضخمة في مدينة دولتوم القديمة ببلغاريا، وسط آثار حريق هائل يُعتقد أنه اندلع خلال هجوم على المدينة في القرن الرابع الميلادي.

وكشف علماء من الأكاديمية البلغارية للعلوم عن الرفات داخل برج دفاعي صغير عند البوابة الغربية للمدينة، حيث يُرجح أن الشاب لجأ إلى الجرة بحثًا عن ملاذ من النيران، لكنه لقي حتفه اختناقًا بالدخان أو بسبب نقص الأكسجين.

وقال د. ليودميل فاجالينسكي، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن الهيكل العظمي عُثر عليه أواخر الشهر الماضي، وكان الشاب في وضعية القرفصاء، وركبتاه مضغوطتان إلى ذقنه ووجهه إلى الأسفل.

وكان يمسك في يده اليمنى سكينًا حديدية، فيما حمل سكينًا أصغر مثبتة بحلقة، إلا أن الباحثين أكدوا أن الأدلة لا تشير إلى أنه كان محاربًا.

ورصد الفريق آثار حريق شديد حول الجرة، تضمنت الرماد والفحم والجدران السوداء والزجاج المنصهر، إلى جانب عملات معدنية وعظام حيوانات محترقة، فضلًا عن بقايا حزام وعدد من العظام والجمجمة.

ويرجح العلماء أن الحريق اندلع في الوقت الذي دخل فيه الشاب الجرة بحثًا عن مكان يحتمي فيه من النيران، قبل أن يختنق بالدخان أو يفقد حياته بسبب نقص الأكسجين.

وكانت الجرة تستخدم في الأصل لحفظ الطعام أو الزيت، ولم تكن مخصصة للدفن، ما يزيد من غرابة الطريقة التي عُثر بها على الرفات.

ويعتقد الباحثون أن الناجين الذين ظلوا في دولتوم آنذاك لم يلاحظوا وجود الجرة، وتعاملوا معها باعتبارها جزءًا من البرج المدمر، ثم دُفنت تدريجيًا حتى أصبحت قريبة من مستوى الأرض عندما بنى الرومان برجًا بديلًا في الموقع نفسه.

وبقيت رفات الشاب مخفية طوال قرون، إلى أن كشفت عنها أعمال التنقيب الأخيرة، فيما يُنتظر أن تقدم التحاليل الأنثروبولوجية مزيدًا من التفاصيل حول هويته وسبب وفاته.