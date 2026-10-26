الجيش الأردني ينتقم لضحايا كنيسة الكرك بتدمير أوكار تنظيمات إرهابية في سورية

نفذ سلاح الجو الملكي الأردني، أمس الاثنين، عملية استهدفت أوكار التنظيمات الإرهابية في الجنوب السوري، أطلق عليها (الردع الاردني – حمود).

وتأتي هذه العملية، وفقاً لبيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، انتقاماً لضحايا الهجوم على جنازة كنيسة حمود في الكرك يوم الجمعة الماضي، حيث يرتبط الإرهابيون الذين نفذوا هذا الفعل الإجرامي، وفقا للبيان، بهذه التنظيمات الإرهابية.

وقامت المقاتلات الأردنية بتدمير عدد من المواقع الإرهابية، واسفرت العملية عن قتل وجرح العديد من عناصر هذه التنظيمات الإرهابية وتدمير عدد من آلياتها.