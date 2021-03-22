أميركا تدين الهجمات على السعودية وتجدد التزامها بدعم الدفاع عن السعودية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

نددت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بالهجمات على السعودية من جانب جماعات متحالفة مع إيران وجددت التزامها بدعم الدفاع عن السعودية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الاثنين، حول الوضع في اليمن، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه.

وقال البيان "جدد الوزير بلينكين التزامنا بدعم الدفاع عن السعودية وأدان بشدة الهجمات الأخيرة ضد الأراضي السعودية من قبل الجماعات المتحالفة مع إيران في المنطقة".

وأضاف "ناقش الوزيران تعاونهما الوثيق لدعم جهود المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي الخاص تيموثي ليندركينغ، لإنهاء الصراع في اليمن، بدءاً بضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية".

وتابع البيان "بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزيران أهمية استقرار الاقتصاد اليمني. وأعرب الوزير الأميركي عن دعمه للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في السعودية".

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