بوتين يتنزه بمجنزرة وسط غابات سيبيريا

المصدر: المصدر: وكالات

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، استخدما مركبة مخصصة للمناطق الوعرة للتنزه وسط غابات التايغا بسيبيريا حيث قضى بوتين عطلته الأسبوعية هناك برفقة وزير الدفاع الروسي.

وقال بيسكوف بأن بوتين وشويغو استخدما سيارة خاصة للتنقل في الغابات، بالإضافة لسيرهم على الأقدام.

وخلال الرحلة، قام شويغو، بإطلاع بوتين على ورشته الخاصة، التي يمارس فيها هوايته في صناعة الحرف اليدوية.

وبحسب اللقطات التي بثتها قناة «روسيا 24»، فإن الرئيس والوزير استخدما سيارة مجنزة تصلح للسير في مختلف الظروف التضاريسية، بينما كان يقودها بوتين.

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