تونس تسترد 3.5 مليون دينار من أصول خاصة ببن علي في سويسرا

المصدر: تونس - وكالات

قالت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، إن سويسرا حولت 3.5 مليون دينار تونسي (1.27 مليون دولار) من أصول خاصة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقربائه إلى البنك المركزي التونسي. (الدولار = 2.7544 دينار تونسي)

وتندرج هذه التحويلات في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 فيما يتعلق بقضية زين العابدين بن علي وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعي الدبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.

وأضافت الرئاسة التونسية في بيان لها أنه "وإذ يبدو هذا المبلغ زهيداً مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، فإن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ".

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