بالفيديو.. رئيس الحكومة التونسي الأسبق حبيب الصيد يصاب بوعكة خلال حوار مباشر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصيب رئيس الحكومة التونسي الأسبق حبيب الصيد بوعكة صحية خلال مقابلة مباشرة عبر شبكة فرانس 24 مساء الجمعة، على ما أفادت أوساطه السبت مشيرة إلى أنه في قسم الإنعاش في أحد مستشفيات تونس.

وقاد الصيد البالغ 71 عاما حكومة ائتلافية بين 2015 و2016 وهو لا يتولى حاليا أي مهام سياسية.

ودعي مساء الجمعة للمشاركة في برنامج باريس-تونس الذي يعدّ بالشراكة بين فرانس 24 وشبكة "الوطنية" التونسية العامة.

وكان الصيد يجيب على أسئلة الصحافيين بشكل مباشر من قصر باردو في تونس حين أصيب بمشكلات في النطق وفقد السيطرة على إحدى يديه.

وقطعت المقابلة بشكل سريع ونقل الصيد إلى المستشفى العسكري في العاصمة التونسية حيث لا يزال في قسم الإنعاش

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