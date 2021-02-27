مصلحة السجون الروسية: نقل نافالني إلى مركز احتجاز

المصدر: موسكو - رويترز

أوردت وكالة الإعلام الروسية، أن مدير مصلحة السجون أكد، أمس، نقل السياسي المعارض أليكسي نافالني، من موسكو إلى مركز احتجاز، حيث سيمضي عقوبة السجن لمدة تزيد قليلاً على سنتين ونصف. وأفادت الوكالة بأن ألكسندر كلاشنيكوف، رئيس مصلحة السجون الاتحادية، لم يحدد مكان احتجاز أليكسي نافالني، ولم يتضح ما إذا كان نافالني قد وصل أم لايزال في الطريق. وقال محامي نافالني، أول من أمس، إنه نُقل إلى مكان لم يكشف عنه.

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