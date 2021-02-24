السعودية: السماح بسفر المواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت السعودية، اليوم، السماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ مباشرة، أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا المستجد.

وذكرت المديرية العامة للجوازات، أنه صدر أمر سام «بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديون المتزوجون من غير سعوديات إذا كُنَ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى السعودية».

وأوضحت، أنه «في حال لم يستطع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج السعودية وعدم تمكنها من القدوم، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة (أبشر) الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة؛ وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر»

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