تويتر لن يسمح لدونالد ترامب باستخدام المنصة مجدداً

المصدر: نيويورك - أ ف ب

لن يسمح موقع تويتر للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب باستخدام منصته حتى وان ترشح للبيت الأبيض من جديد بعد حظر حسابه لتحريضه المتكرر على العنف، كما اعلن الاربعاء المدير المالي للشركة.

وقال نيد سيغال لقناة "سي ان بي سي" انه "وفقا لقواعدنا، عندما يتم حظركم من المنصة لا عودة عن هذا القرار سواء كنت معلقا او مديرا ماليا او شخصية سياسية سابقة او حالية".

واضاف "حُظر على دونالد ترامب استخدام المنصة عندما كان رئيسا، لا نميز بين مسؤولين سياسيين حاليين او سابقين".

وفي يناير علّق تويتر بشكل دائم حساب ترامب بعد اقتحام حشد من أنصاره الكابيتول في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى وألحقت خراباً بالمبنى وصدمت الولايات المتحدة وأضرّت بسمعتها في العالم.

كما اغلق تويتر حسابات متطرفين كانوا يدعمون الرئيس السابق بينهم 70 الف منتسب الى حركة "كيو-انون" لليمين المتطرّف الأميركي التي تنشر نظريات المؤامرة.

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