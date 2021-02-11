البيت الأبيض يعزّز شحنات اللقاحات

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

قال مستشار البيت الأبيض جيف زينتس، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستزيد شحنات اللقاح الأسبوعية للولايات إلى 11 مليوناً من 10.5 ملايين وستطلق برنامج تلقيح خلال المراكز الصحية المجتمعية في كل ولاية ومنطقة.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن زينتس قوله في إفادة صحافية إن الإدارة ستبدأ في شحن الجرعات إلى المراكز في الأسبوع المقبل. وسيشمل هذا ما مجموعه مليون جرعة تكفي لتلقيح 500 ألف شخص، حيث يتم تكثيف البرنامج في الأسابيع المقبلة. ولم يتضح على الفور الجدول الزمني لتلك الشحنات. وتعد المراكز المجتمعية وسيلة مهمة لتوصيل الجرعات إلى المجتمعات التي يصعب الوصول إليها.



وقالت مارسيلا نونيز سميث، التي تشغل منصب رئيسة فريق بايدن المعني بالعدالة الصحية في ما يرتبط بفيروس كورونا: «الإنصاف هو هدفنا هنا، هذا الجهد الذي يركز على التخصيص المباشر لمراكز الصحة المجتمعة يهدف إلى التواصل مع هؤلاء السكان الذين يصعب الوصول إليهم في أنحاء البلاد».



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