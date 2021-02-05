روسيا تطرد 3 من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبى لمشاركتهم في احتجاجات دعم نافالني

المصدر: موسكو - وكالات

طردت روسيا ثلاثة دبلوماسيين، من ألمانيا وبولندا والسويد، بسبب مشاركتهم المزعومة في مسيرات وتجمعات لدعم المعارض الرسوى المسجون أليكسي نافالني، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة.

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة أنه «يدين بشدة» قرار روسيا طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين خلال زيارته لموسكو، داعيا إلى «إعادة النظر» في هذا القرار، حسبما اعلن المتحدث باسمه.

وقال بيتر ستانو إن «جوزيب بوريل علم خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيتم طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين من روسيا، ودان هذا القرار بشدة ورفض مزاعم قيامهم بأنشطة تتعارض مع وضع بلدانهم كدبلوماسيين أجانب».

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