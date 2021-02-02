المدعون يوجهون إلى ترامب تهمة "الخيانة غير المسبوقة"

المصدر: واشنطن - وكالات

اعتبر المدعون الديموقراطيون في محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نص مرافعتهم التي نشرت، أمس، أن ما قام به ترامب قبل اقتحام الكونغرس في السادس من يناير الماضي يشكل «خيانة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة».

وقال المدعون إن «ترامب حرض حشدا عنيفا على مهاجمة (مبنى) الكابيتول، وعزمه على البقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخي»، طالبين «إدانته» في ختام المحاكمة التي ستبدأ في التاسع من فبراير الجاري.

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