تظاهرات في روسيا للمطالبة بالإفراج عن نافالني

المصدر: موسكو - وكالات

قالت منظمة «أو في دي-انفو» غير الحكومية، إن السلطات أوقفت 2200 شخص على الأقل، أمس، في روسيا خلال تظاهرات مطالبة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني، من بينهم 520 في العاصمة موسكو التي طوقتها الشرطة، فيما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن السلطات في موسكو قولها إن نحو 300 شخص شاركوا في مسيرة غير مصرح بها في العاصمة الروسية. وجاءت المسيرات الاحتجاجية ضمن حملة تهدف لإطلاق سراح نافالني، أبرز المعارضين للرئيس فلاديمير بوتين، والذي اعتقل في 17 يناير الماضي بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من تسمم بغاز أعصاب أصيب به في روسيا، الصيف الماضي.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة بـ «التدخل الوقح» في شؤونها، بعد أن دانت واشنطن «الرد الوحشي» للسلطات الروسية على الاحتجاجات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news