رئيس وزراء كوريا الجنوبية يحذر من التمييز في توزيع اللقاحات

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المصدر:
  • سيؤول - د.ب.أ
التاريخ:

حذّر رئيس وزراء كوريا الجنوبية، تشونغ سي-كيون، أمس، من أي تمييز في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، متعهداً بأن الحكومة ستبذل جهوداً لإبقاء حملة التطعيم الوطنية المقبلة عادلة وشفافة.

وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع بين الوكالات بشأن لقاحات «كورونا» والعلاج: «لا يتعين أن يكون هناك أي تمييز استناداً إلى مستوى الحالة وتفاوت الثروة والجنسية والجنس أو أشياء أخرى، عندما يتم توزيع اللقاحات».

 

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