ترامب سجل "خطبة الوداع"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله، إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سجل "خطبة وداع" من البيت الأبيض، أمس الاثنين، تحدث فيه عن قائمة إنجازاته خلال 4 سنوات قضاها في المنصب.

وقال المسؤول إن ترامب قام بتعداد الإنجازات التي يعتقد أنها يجب أن تحدد إدارته، متوقعا أن يتم عرض الفيديو اليوم الثلاثاء رغم عدم تحديد التوقيت النهائي لذلك.

ولفت المسؤول إلى أن ترامب، الذي ظل بعيداً عن الأنظار منذ أيام، أشار في التسجيل إلى "الإدارة الجديدة"، لكن لم يتضح ما إذا كان قد قدم تنازلا رفضه لأكثر من شهرين.

وقال مصدر آخر إن الأيام الأخيرة للرئيس ترامب في البيت الأبيض اقتصرت على إحاطات من جهاز المخابرات الأميركي حول التهديدات الأمنية بشأن تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وإحاطات مجلس الأمن القومي، وصور المغادرة، وتوديع الموظفين المغادرين في اللحظة الأخيرة.

وقالت الشبكة إنه عندما يغادر الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب واشنطن صباح الأربعاء، سيرافقهم مساعدون سيستمرون في دورهم خلال فترة ما بعد الرئاسة في بالم بيتش.

ومن بين هؤلاء، نيك لونا، المرافق الشخصي لترامب وزوجته كاسيدي دومبولد التي تعمل حالياً مساعدة خاصة للرئيس، إلى جانب نائبه الحالي دان سكافينو وربما آخرين.

ولفتت "سي إن إن" إلى أنه لم يكن واضحاً ما إذا كان جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب سيسافران مع الرئيس في رحلته الأخيرة على متن طائرة الرئاسة أو السفر إلى فلوريدا بشكل منفصل.

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