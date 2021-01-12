ترامب يعتبر مساعي عزله "سخيفة تماماً"

المصدر: واشنطن - وكالات

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن مساعي عزله في الكونغرس الأميركي "سخيفة تماما" وتتسبب في غضب هائل بين أنصاره.

وقال ترامب الذي كان يتحدث لدى مغادرته البيت الأبيض على متن المروحية مارين وان في زيارة إلى تكساس، إن إجراءات عزله المحتملة في مجلس النواب هي "استمرار لأكبر حملة مطاردة في تاريخ السياسة".

وفي خضم الاضطرابات التي تشوب الأيام الأخيرة من ولايته، برّر ترامب خطابه أمام مناصريه قبل اقتحام الكونغرس، باعتباره "مناسبا تماما"، مندداً في الوقت نفسه بما سماه "الخطأ الكارثي" لوسائل التواصل الاجتماعي التي قررت وقف حساباته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news