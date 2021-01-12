أميركا: إيران باتت "مقراً جديداً" لـ"القاعدة" ومقتل "المصري" الرجل الثاني في التنظيم

المصدر: واشنطن - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إنّ إيران باتت "مقرا جديدا" لتنظيم القاعدة، في اتهام يشكك به خبراء.

وأكّد بومبيو في كلمة قبل أسبوع من مغادرته منصبه، تقريرًا لصحيفة "نيويورك تايمز" ذكر أنّ الرجل الثاني في تنظيم القاعدة قُتل العام الماضي في طهران، رغم أنه لم يقل إن إسرائيل نفذت ذلك.

وأكد مايك بومبيو، مقتل الرجل الثاني في التنظيم المصنف إرهابياً على المستوى الدولي، محمد المصري.

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