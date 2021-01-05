محمد بن راشد يصل إلى "العلا" للمشاركة في القمة الخليجية

المصدر: العلا - وام

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى المملكة العربية السعودية، ظهر اليوم، على رأس وفد الدولة إلى اجتماعات قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تلتئم بعد قليل بمحافظة العلا في منطقة المدينة المنورة، والتي يترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق عند سلم الطائرة، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.

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