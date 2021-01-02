الهند توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "أسترا زينيكا"

المصدر: نيودلهي - رويترز

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم السبت، أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح أنتجته شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة الهندي، هارش فاردهان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن بلاده تعتزم تطعيم 30 مليون من العاملين في الخطوط الأمامية في المرحلة الأولى من التطعيمات، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت.

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