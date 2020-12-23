بوتين يوقع قانوناً يتيح للرؤساء السابقين عضوية مجلس الاتحاد طوال العمر

المصدر: موسكو - رويترز

أظهر موقع إلكتروني للحكومة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع، أمس، تشريعاً يتيح للرؤساء السابقين أن يصبحوا أعضاء في مجلس الاتحاد، المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي، طوال العمر، بمجرد مغادرة «الكرملين».

يأتي هذا التشريع في أعقاب إجراء بوتين تغييرات جذرية في النظام السياسي الروسي هذا العام، تسمح له، من بين أمور أخرى، بالترشح لفترتين أخريين، مدة كل منهما ست سنوات في «الكرملين» إذا اختار ذلك. وكان من المقرر أن يترك منصبه في 2024.

ويجري تحليل الإصلاحات عن كثب بحثاً عن أدلة حول ما قد يفعله بوتين في نهاية فترته الرئاسية الحالية، وهي الثانية على التوالي، والرابعة بشكل عام.

وسيسمح تشريع للرؤساء بتعيين ما يصل إلى 30 عضواً بمجلس الاتحاد، وكذلك بأن يصبحوا هم أنفسهم أعضاء بالمجلس بمجرد انتهاء رئاستهم.

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