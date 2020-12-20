بنيامين نتنياهو يتلقى لقاح فايزر

المصدر: وكالات

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مستشفى شيبا في تل أبيب، اليوم، و هو أول إسرائيلي يتم تطعيمه بجرعة لقاح فايزر.

وبعد جرعة التطعيم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يسعدني أن أقول إنني بخير. كلما تم تطعيمنا بشكل أسرع، سنخرج منه بشكل أسرع".

وبدأت شحنات لقاح شركة فايزر في الوصول إلى إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي. كما طلبت شحنات من لقاحي موديرنا وأسترازينيكا.

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