بدء توزيع لقاح "موديرنا" في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - وكالات

قال الجنرال بالجيش الأميركي جوستاف بيرنا في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، اليوم السبت، إن شركة موديرنا وشركاءها بدأوا توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومن المتوقع أن تصل الشاحنات إلى ما يزيد على 3700 موقع في أنحاء الولايات المتحدة.

وأضاف بيرنا أن شحنات اللقاح، وهو الثاني الذي توافق عليه الجهات التنظيمية المعنية في الولايات المتحدة، ستصل إلى مقدمي الرعاية الصحية بحلول يوم الاثنين.

وتابع أن تسليم أول 20 مليون جرعة من اللقاحين اللذين تنتجهما شركتا مودرنا وفايزر يمكن أن يكتمل في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

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