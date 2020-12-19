بريطانيا تبحث احتواء سلالة جديدة من "كورونا"

المصدر: لندن - وام

استدعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كبار الوزراء في بلاده لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة متطورة ومتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) توصف بأنها أشد خطورة.

وتدرس السلطات البريطانية إمكانية فرض حالة إغلاق جديدة في العاصمة لندن بعد ازدياد أعداد الإصابات وارتفاع الوفيات مع إمكانية عزل العاصمة بسبب تحول خطير في فيروس "كورونا".

كانت تقارير صحية موثوقة تحدثت عن وجود تحولات خطيرة في فيروس " كورونا " في بريطانيا.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news