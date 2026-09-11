المشروبات شديدة السخونة تضاعف خطر الإصابة بسرطان المريء

أظهرت أكبر دراسة عالمية من نوعها، حتى الآن، وجود ارتباط بين تناول المشروبات شديدة السخونة وارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء.

وبحسب الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية، فإن الأشخاص الذين اعتادوا تناول الشاي أو القهوة شديدة السخونة، بدرجة حرارة 65 مئوية أو أكثر، كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء بنحو ثلاثة أضعاف، مقارنة بمن يفضلون مشروباتهم دافئة.

وأشارت نتائج الدراسة، التي امتدت 14 عاماً، وشملت نحو مليون رجل وامرأة في منتصف العمر بالمملكة المتحدة، إلى أن شرب ستة مشروبات ساخنة أو أكثر يومياً، يرتبط بزيادة خطر الإصابة.

وقالت خبيرة علم الأوبئة الغذائية في جامعة أكسفورد، كيرين بابييه، التي شاركت في الدراسة، إن حجم العينة الكبير يعزز الأدلة على ارتباط المشروبات شديدة السخونة بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء من نوع الخلايا الحرشفية.

وأضافت أن الأفضل الانتظار قليلاً حتى تنخفض حرارة المشروب، إلى مستوى يمكن تناوله، بدلاً من شربه وهو شديد السخونة.

وأكدت الدراسة أن عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة، وفي مقدمتها التدخين والكحول ثم السمنة، تظل أكثر أهمية، لذلك توصي الدراسة بالحد من التدخين، وتجنب الكحول قدر الإمكان.