ترامب: لقاح موديرنا «أقر بشكل كاسح» في أميركا

المصدر: واشنطن - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة أمس، إنه تمت الموافقة على لقاح مرض «كوفيد-19» الذي تنتجه شركة موديرنا «بشكل كاسح»، وسيتم شحنه على الفور، على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية لم تصدر أي إعلان عام عن قرارها بشأنه.

واجتمعت لجنة من المستشارين من خارج إدارة الغذاء والدواء لمناقشة لقاح «موديرنا»، أول من أمس، ومن المتوقع أن تصدر الإدارة قرارها اليوم. وقال ترامب في تغريدته «تمت الموافقة بالإجماع على لقاح موديرنا. سيبدأ التوزيع على الفور».

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