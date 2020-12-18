ماكرون يعاني من الحمى والسعال والتعب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين بالرئاسة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعزل نفسه ليتخلص من فيروس كورونا وهو يعاني من الحمى والسعال والتعب، ويقيم بالمقر الرئاسي في لا لانتيرن بمدينة فرساي.

وكان ماكرون يرتدي قناعاً بشكل روتيني ويلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي، واستضاف وشارك بمأدبات جماعية في الأيام التي سبقت اختباره الإيجابي يوم أمس الخميس.

وسارع مساعدو ماكرون للاتصال بجميع الأشخاص الذين خالطهم في الأيام الأخيرة، وأشار وزير الصحة الفرنسي إلى أنه ربما يكون قد أصيب في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي، لكن ماكرون عقد عدة اجتماعات في باريس أيضا.

وقالت الرئاسة في بيان مقتضب إن ماكرون أجرى اختبارا بمجرد ظهور الأعراض الأولى وسيعزل نفسه لمدة سبعة أيام تماشيا مع توصيات سلطات الصحة الوطنية.

وأضاف البيان أن الرئيس البالغ من العمر 42 عاما سيواصل العمل والعناية بأنشطته عبر الإنترنت، وألقى خطابا بالفيديو يوم أمس الخميس.

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