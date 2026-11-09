البطل الأولمبي في الجودو تيدي رينر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في فرنسا

أعلن تيدي رينر، الفائز بخمس ذهبيات أولمبية في الجودو والذي ما زال ينافس في هذه الرياضة، ترشحه لرئاسة فرنسا من أجل خلافة إيمانويل ماكرون في انتخابات 2027، وفق مقطع فيديو نشره الإثنين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ابن الـ 37 عاماً وهو جالس أمام مكتبة مرتديا قميصا أبيض وسترة داكنة "اسمي تيدي رينر، واليوم أقولها لكم وجها لوجه، أنا مرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027"، مضيفاً "لطالما كان النضال جزءا مني. أعرف ما معنى أن تقاتل، أن تسقط، أن تنهض دائماً".