بوتين يتهم واشنطن ببدء سباق تسليح جديد

المصدر: موسكو - رويترز

اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة، أمس، ببدء سباق تسليح جديد، وقال إن موسكو اضطرت لتطوير أسلحة فائقة للصوت، رداً على ذلك.

ورداً على سؤال بشأن خطورة سباق تسلح جديد، قال بوتين خلال مؤتمره الصحافي السنوي «إنه يحدث بالفعل، وهذا واضح».

وسبق أن حث بوتين واشنطن على الموافقة على تمديد اتفاقية «نيو ستارت» للحد من التسليح لمدة عام، وهي آخر اتفاقية باقية تحفظ التوازن النووي بين البلدين، وينقضي أجلها في فبراير. وعبّر عن اعتقاده أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، سيفتح حواراً بهذا الشأن.

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