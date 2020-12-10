شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعَّد وزيرة خارجية الجنوب

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو يونغ، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، على خلفية تصريحات الأخيرة بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا في بيونغ يانغ، وقالت إن الوزيرة سـ«تدفع الثمن غالياً»، وحذرت من أن العلاقات المجمدة بالفعل بين الكوريتين قد تزداد سوءاً.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزيرة الخارجية كانغ كيونغ هو، قالت الأسبوع الماضي، أمام منتدى في البحرين، إن كوريا الشمالية لم ترد على دعوات سيؤول للتعاون في مجال مكافحة الفيروس عبر الحدود، مضيفة أن ما تقوله بيونغ يانغ، بشأن عدم تسجيلها حالات إصابة بفيروس كورونا أمر يصعب تصديقه. وقالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية لوكالة الأنباء المركزية الكورية: «يبدو من تصريحاتها المتهورة التي أدلت بها، دون أي اعتبار للتداعيات، أنها تسعى بقوة لتفاقم العلاقات بين الكوريتين». وأضافت: «نحن لن ننسى كلماتها، وربما يتعين عليها أن تدفع الثمن غالياً».

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