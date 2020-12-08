إيران: فخري زاده اغتيل بسلاح رشاش عبر الأقمار الاصطناعية

المصدر: دبي - رويترز

نقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، قوله إن عملية اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، الشهر الماضي، نُفذت عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي وسلاح رشاش مزود «بنظام ذكي يتم التحكم فيه عبر الأقمار الاصطناعية».

وألقت إيران بالمسؤولية على إسرائيل في اغتيال فخري زاده، الذي كانت أجهزة المخابرات الغربية تعتبره العقل المدبر لبرنامج إيراني سري لتطوير القدرة على التسلح النووي.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنفِ مسؤوليتها عن قتله، ووصف أحد مسؤوليها تقرير «تسنيم» عن التكتيكات المستخدمة بأنه مناورة من إيران لحفظ ماء الوجه.

وقال خبراء ومسؤولون، الأسبوع الماضي، إن مقتل فخري زاده كشف النقاب عن ثغرات أمنية تشير إلى احتمال اختراق قوات الأمن، وتعرّض إيران لمزيد من الهجمات.وقدمت إيران تفاصيل متضاربة عن مقتل فخري زاده في كمين استهدف سيارته.

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