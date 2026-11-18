أكد رئيس طيران الإمارات، السير تيم كلارك، أنه لا توجد خطط للقيام بطرح عام أولي للشركة، مشدداً على أن قرار إدراجها في البورصة يعود لحكومة دبي.

وقال في مقابلة مع "رويترز": "يمكنني القول إن مستوى قيمة الشركة، الذي نحن فيه الآن، يتراوح بين 120 و130 مليار دولار إذا نظرنا إلى مضاعفات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك"، مشيراً إلى أن الإدراج قد يدر عوائد كبيرة.

وأضاف: "طرحت حكومة دبي هذا الأمر سابقاً لكنها لم تناقشها بشكل جدي".