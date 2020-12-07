إصابة وزيرة الداخلية الإيطالية بفيروس كورونا

المصدر:
  • روما - د ب أ
التاريخ:

أظهرت نتائج الفحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الاثنين، أن وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، أصيبت بالفيروس الفتاك، مما دفعها إلى الانسحاب من اجتماع لمجلس الوزراء، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أنسا، أنه تم تعليق اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في وقت لاحق.

ولم ترد وزارة الداخلية ومكتب كونتي على الفور على طلب تعليق على هذه الأنباء.

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