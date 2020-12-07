الأردن يفتتح واحدا من ثلاثة مستشفيات ميدانية مخصصة لـ "كورونا"

المصدر: عمان - أ ف ب

افتتحت السلطات الصحية الأردنية، اليوم الإثنين، أول مستشفى ميداني متخصص بعلاج كورونا المستجد في محافظة الزرقاء شمال شرق عمان، بحسب مصدر رسمي، وذلك بعد تزايد الإصابات بهذا الفيروس ما أرهق المرافق الصحية.

ويقع المستشفى الذي يضم 300 سرير منها 48 للحالات الحرجة و12 للحالات المتوسطة في محافظة الزرقاء التي تبعد 23 كلم شمال شرق العاصمة عمان، وبني على أرض تبلغ مساحتها 5200 متر مربع بكلفة إجمالية بلغت تسعة ملايين دينار (حوالي 13 مليون دولار).

وقال مساعد مدير الخدمات الطبية الملكية العميد نضال الخصاونة، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المستشفى الذي نفذ خلال 14 يوما والمجهز بكافة المعدات اللازمة "استقبل الإثنين أولى الحالات المرضية لمصابي فيروس كورونا".

من جانبه، أكد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أن المستشفى الميداني الثاني الذي يجري بناؤه في عمان سيكون جاهزا منتصف الشهر الحالي.

وقال عبيدات في مؤتمر صحافي إن "المستشفيات الميدانية ستعزز المنظومة الصحية"، مشيرا الى أنه "يجري العمل حاليا على تدريب الكوادر الطبية عمليا ونظريا لتكون جاهزة للعمل فيها".

وأضاف "يجب علينا ان نعمل دائما لما هو أسوأ صحيح أن هناك ثباتا في أعداد الإصابات اليومية ولكننا لا نزال في قلب المعركة".

وأكد عبيدات أن "الأردن وقع اتفاقات للحصول على لقاحات من شركات فايزر-بيونتيك وجونسون آند جونسون وأسترازينيكا"، متوقعا وصول أول اللقاحات "في الربع الأول من العام المقبل".

وأعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام علي العايد في الثامن من نوفمبر الماضي أن الحكومة اتفقت مع شركات متخصصة لبناء ثلاثة مستشفيات ميدانية في وسط وشمال وجنوب المملكة ستزيد قدرة المنظومة الصحية بأكثر من 1000 سرير، بينها 180 سريرا للعناية المركزة.

وكانت الحكومة الأردنية اتفقت الشهر الماضي مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص على علاج مصابين بكورونا يتم تحويلهم عليها من المستشفيات الحكومية.

وسجل الأردن حتى الآن أكثر من 244 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس و3116 وفاة، فيما يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 1684 بينهم 403 في العناية المركزة.

وأعلن أمين عام وزارة الصحة الأردنية وائل الهياجنة، أمس الأحد، أن بلاده تأمل أن تتلقى اللقاحات في الربع الأول من العام المقبل وتطمح لاستهداف ما بين 20 الى 25 بالمئة من سكان المملكة البالغ عددهم أكثر من عشرة ملايين نسمة.

وكان عبيدات صرح الشهر الماضي بأن لقاح كورونا المستجد حال وصوله سيكون مجانيا للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.

ويفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة من الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحا، فيما يفرض حظر تجول شامل كل يوم جمعة.

ويستمر إغلاق الجامعات والمدارس والتعليم يتم من بعد فيما تحظر حفلات الزفاف وبيوت ومجالس العزاء.

كما أغلقت مدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال والمسابح وصالات السينما ضمن مجموعة من القيود لكبح تفشي العدوى.

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