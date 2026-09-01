الطفلة الأردنية «كاتيا» تصل دبي لبدء العلاج من «ضمور العضلات الشوكي»

وصلت الطفلة الأردنية كاتيا أبو السعود، البالغة من العمر عاماً وأربعة أشهر، والمصابة بمرض «ضمور العضلات الشوكي»، اليوم إلى دبي، لبدء رحلتها العلاجية، بعد تكفّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، بعلاجها.

ومن المقرر أن تبدأ كاتيا رحلتها العلاجية بإجراء التقييمات والفحوص الأولية في مستشفى الجليلة للأطفال، التابع لـ«دبي الصحية».

وكان قد أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، في وقت سابق، تكفّل سموّه بعلاج الطفلة، استجابةً لمناشدة نشرتها والدتها نور، عقب تأكيد الأطباء في الأردن عدم توافر العلاج محلياً، في ظل ارتفاع كلفته التي تصل إلى نحو 2.4 مليون دولار (8.8 ملايين درهم)، وهو مبلغ يفوق قدرة الأسرة.