والدة «كاتيا»: شكراً من القلب محمد بن راشد

وجهت والدة الطفلة الأردنية «كاتيا» رسالة شكر وامتنان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وللمؤسسات الصحية في دبي، وذلك بمناسبة استكمال ابنتها رحلة علاجها وحصولها على هدية ورسالة شخصية من سموه، كما تقدمت الأم بالشكر إلى دولة الإمارات على منح الأمل والرعاية لابنتها.

وقالت والدة الطفلة «كاتيا» في حسابها على «إنستغرام»: «مجموعة من الصور من رحلة علاج كاتيا، رحلة لن ننسى تفاصيلها ولا الأشخاص الذين كانوا جزءاً منها. كل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ودبي الصحية، ومؤسسة الجليلة، ومستشفى الجليلة للأطفال، على دعمهم ورعايتهم لنا ولكاتيا».

وأعربت الأم عن امتنانها العميق للمؤسسات الصحية في دبي، قائلة: «كانت تجربتنا في مستشفى الجليلة للأطفال استثنائية، بفضل لطف الفرق الطبية والتمريضية والمنسقين والاستقبال وجميع فرق الدعم، وما لمسناه من اهتمام وإنسانية ومهنية عالية».

وأضافت: «شكراً لكل من اعتنى بكاتيا وساندنا خلال هذه الرحلة، ولكل كلمة طيبة وجهد بُذل من أجلها. وجودكم جعل هذه الرحلة الصعبة أسهل علينا بكثير».

واختتمت رسالتها قائلة: «شكر خاص لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على احتضاننا ومنحنا الأمل والدعم والرعاية. سنبقى ممتنين لكل من ساهم في وصول كاتيا إلى العلاج، ونحمل في قلوبنا كل الحب والتقدير. من القلب... شكراً».

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد تكفل بعلاج الطفلة «كاتيا»، التي تعاني ضمور العضلات الشوكي، بكلفة تصل إلى 8.8 ملايين درهم.

والدة «كاتيا»:

• تجربتنا في مستشفى الجليلة للأطفال استثنائية، بفضل لطف الفرق الطبية والتمريضية والمنسقين والاستقبال وجميع فرق الدعم، وما لمسناه من اهتمام وإنسانية ومهنية عالية.