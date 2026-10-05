كليفلاند كلينك أبوظبي يتصدر مستشفيات الإمارات في 5 تخصصات ضمن تصنيف «نيوزويك» لأفضل المستشفيات المتخصصة في العالم لعام 2027

حلّ مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات ضمن خمسة تخصصات في تصنيف مجلة «نيوزويك» لأفضل المستشفيات المتخصصة في العالم لعام 2027، ما يعزز مكانته بين المستشفيات الرائدة عالمياً.

وجاء كليفلاند كلينك أبوظبي في المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات في خمسة تخصصات هي: جراحة القلب، وطب القلب والأوعية الدموية، وطب الكلى، وطب الأعصاب، وطب الرئة والجهاز التنفسي. ويصدر التصنيف عن مجلة «نيوزويك» بالتعاون مع شركة «ستاتيستا»، ويشمل المستشفيات الرائدة في 13 مجالاً طبياً، ويوفر معياراً دولياً مرجعياً للرعاية المتخصصة. ويأتي هذا التصنيف عقب إدراج كليفلاند كلينك أبوظبي ضمن تصنيف «نيوزويك» لأفضل المستشفيات المتخصصة في الشرق الأوسط لعام 2026.

وبهذا الصدد، قال الدكتور جورج- بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "يأتي تصنيفنا للمرة الأولى ضمن أفضل المستشفيات المتخصصة على مستوى العالم محطة مهمة تعكس التزامنا بتقديم مستويات رعاية استثنائية في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة بوجه عام. كما أن حصولنا على هذا التقدير في خمسة تخصصات يمثّل شهادة على عمق خبراتنا السريرية وكفاءة فرقنا في تقديم الرعاية للحالات المعقدة وفق أرقى المعايير".

كما أُدرج المستشفى ضمن التصنيف العالمي للمستشفيات المتخصصة في الأورام، ما يعكس التطور المستمر للرعاية الشاملة لمرضى السرطان التي يقدمها مركز فاطمة بنت مبارك في كليفلاند كلينك أبوظبي. وبشكل عام، تمّ إدراج 15 مستشفى من دولة الإمارات ضمن التصنيفات العالمية للمستشفيات المتخصصة لعام 2027، ما يعكس تنامي القدرات السريرية للدولة وحضورها الدولي.

ويُضاف هذا التصنيف إلى سجل كليفلاند كلينك أبوظبي الحافل في التميّز السريري المعترف به من قبل جهات مستقلة. وتحظى قدراته السريرية أيضاً باعتراف رسمي من خلال اعتماد دائرة الصحة - أبوظبي أربعة مراكز تميّز في جراحة القلب للبالغين، وعلاج السكتة الدماغية، وزراعة الأعضاء المتعددة للبالغين، وعلاج سرطان الثدي. وتشمل التكريمات الدولية الأخرى؛ جائزة الختم الذهبي للاعتماد من اللجنة الدولية المشتركة، واعتماد الكلية الأمريكية لأمراض القلب بالمستشفى كمركز تميّز دولي، وجائزة المستوى الذهبي "بلس" للسكتة الدماغية ضمن برنامج الالتزام بالإرشادات من جمعية القلب الأمريكية.

ويواصل كليفلاند كلينك أبوظبي تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية المتقدمة للحالات المعقدة في دولة الإمارات، من خلال الممارسة السريرية متعددة التخصصات، والبحث، والتعليم، والابتكار. ويدعم هذا النهج الشامل على مستوى المنظومة تحسين نتائج المرضى وتطوير الخبرات المحلية، ويسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للرعاية الصحية.