وزير الصحة الأردني: 7 وفيات و40 إصابة نتيجة حادثة إطلاق النار الإرهابية داخل كنيسة الكرك

قال وزير الصحة الأردني إبراهيم البدور، مساء الجمعة، إن عدد الوفيات جراء حادثة الكرك بلغ 7 وفيات، فيما راجعت المستشفيات الحكومية والعسكرية 40 حالة.

وأضاف البدور، خلال مؤتمر صحافي في محافظة الكرك، أن حالتين من الوفيات سجلتا في مستشفى الكرك الحكومي، وخمس وفيات في المستشفى العسكري.

وأوضح أن 14 حالة راجعت المستشفى الحكومي بالكرك، فيما راجعت 26 حالة مستشفى الأمير علي العسكري، مشيرا إلى تحويل 3 حالات إلى المستشفى الإيطالي، حيث ما تزال موجودة فيه.

وبيّن البدور أن حالتين حرجتين تتلقيان العلاج حاليا في المستشفى العسكري، فيما تخضع الحالات الأخرى للعلاج، ووصف وضعها العام بالمستقر.

وأضاف أن مستشفى الأمير علي العسكري استقبل 9 حالات محولة، فيما استقبل مستشفى الكرك الحكومي 3 حالات محولة.

وأشار البدور إلى إرسال فرق جراحية فور ورود نبأ الحادثة، موضحا أن الفرق من الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة تعمل معا وبكامل طاقتها للتعامل مع الإصابات.