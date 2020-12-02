بوتين يأمر ببدء حملة تطعيم شاملة للوقاية من "كورونا" في روسيا

المصدر: موسكو - رويترز

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، السلطات في بلاده ببدء حملة تطعيم شاملة طوعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأسبوع المقبل. وقال بوتين إن روسيا ستنتج مليوني جرعة لقاح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت روسيا الشهر الماضي أن النتائج المبدئية أظهرت أن لقاحها المعروف باسم :سبوتينك في" فعال بنسبة 92 بالمئة في الوقاية من كوفيد-19.

وقال بوتين لنائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا: "دعونا نتفق على هذا، لن تعودوا إلي بتقاريركم الأسبوع المقبل بل ستشرعون في تطعيم شامل... لنبدأ العمل على ذلك بالفعل".

وقالت جوليكوفا إن حملة تطعيم واسعة النطاق قد تبدأ على أساس تطوعي هذا الشهر.

وسجلت روسيا حتى الآن مليونين و347401 إصابة بالمرض بما يضعها في المرتبة الرابعة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل. كما سجلت منذ بدء الجائحة 41053 وفاة بالمرض.

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