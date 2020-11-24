الصين تلغي المئات من رحلات الطيران بسبب "كورونا"

المصدر: شنغهاي - أ ف ب

أُلغيت مئات الرحلات، اليوم الثلاثاء، في أكبر مطار دولي في شنغهاي بشرق الصين بعد رصد عدة حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مرتبطة بموظفين في الشحن الجوي.

وكانت العاصمة الاقتصادية للصين والتي تضم 24 مليون نسمة، أشارت هذا الشهر الى سبع إصابات محلية.

وغالبية الحالات رصدت في الأيام الماضية في مطار بودونغ ما أدى إلى حملة فحوصات شاملة لموظفين وخطة تلقيح عمال معرضين للإصابة.

والثلاثاء ألغيت أكثر من 500 رحلة أي حوالى نصف الرحلات المقررة لهذا اليوم انطلاقا من "شنغهاي-بودونغ" بحسب الموقع المتخصص فاريفلايت، وألغي أكثر من 45% من الرحلات المتجهة إلى المطار نفسه.

والليلة الماضية، اقتاد فريق طبي مجهز بكل أدوات الحماية حشدا من الموظفين إلى موقف سيارات بهدف إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

والصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى السنة الماضية، تمكنت من السيطرة على الوباء إلى حد كبير منذ الربيع بفضل استراتيجية الفحوصات والعزل والحجر الصحي وتتبع المخالطين، واستأنفت الحياة بشكل شبه عادي باستثناء في بعض البؤر المحددة.

وفي تيانجين على بعد حوالى 100 كلم جنوب شرق بكين، سجلت خمس حالات إصابة بكوفيد-19 السبت الماضي، وواحدة أخرى الثلاثاء، وألغي حوالى نصف الرحلات اليوم أيضا في مطار هذه المدينة التي تضم حوالى 15 مليون نسمة وجرى تنظيم حملة فحوصات مكثفة.

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