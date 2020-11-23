حملة ترامب تطعن على رفض طلبها وقف إعلان فوز بايدن في بنسلفانيا

المصدر: واشنطن - وكالات

استأنفت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، حكما برفض طلبها وقف إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا.

وذكرت الحملة في الدعوى أنها طعنت على قرار قاضي المحكمة الجزئية ماثيو بران في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية.

وكان بران، وهو جمهوري رشحه الرئيس السابق باراك أوباما، رفض دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

ووصف القاضي ما جاء في الدعوى بأنه "حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على التكهنات".

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