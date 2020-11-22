سورية: تعيين وزير جديد للخارجية خلفاً للراحل وليد المعلم

المصدر: دمشق - أ ف ب

عيّن الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، نائب وزير الخارجية فيصل المقداد خلفاً لوزير الخارجية وليد المعلم الذي توفي الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.

وبالإضافة إلى مرسوم تسمية المقداد، أصدر الأسد مرسومين آخرين يقضيان بتسمية مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية، على أن يحل السفير بسام الصباغ مكان الجعفري في نيويورك.

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