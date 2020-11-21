جورجيا تحسم الجدل وتعلن فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

المصدر: وكالات

أفادت وسائل إعلام أميركية، الليلة، بأن ولاية جورجيا صادقت رسميا على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية بعد إعادة فرز أصوات الناخبين يدويا.

وقبل نحو 10 أيام، كانت سلطات ولاية جورجيا قد قررت إعادة فرز الأصوات في الانتخابات، التي تنافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلن سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرغر، أن السلطات في الولاية قررت إعادة فرز الأصوات يدويا، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5 بالمئة.

وتمتلك ولاية جورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وتعد من أبرز الولايات الحاسمة والمتأرجحة في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

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