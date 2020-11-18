حملة ترامب تطالب بفرز جزئي للأصوات في ويسكونسن

المصدر: واشنطن - وكالات

قالت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنها ستسعى إلى إعادة فرز جزئي للأصوات في منطقتين بولاية ويسكونسن الأميركية فيما يتعلق بنتائج انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر الجاري، وأظهرت نتائجها فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بحسب وسائل الإعلام الأميركية ومراكز الرصد.

وأضافت الحملة في بيان أنها حولت ثلاثة ملايين دولار إلى ويسكونسن لتغطية تكاليف إعادة فرز الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودين وهما منطقتان يغلب عليهما الديمقراطيون.

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