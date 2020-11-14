قفزة غير مسبوقة بإصابات "كورونا" في روسيا

المصدر: موسكو - وام

أعلنت روسيا اليوم السبت تسجيل 22702 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و391 حالة وفاة، ما يمثل ارتفاعا وقفزة غير مسبوقة في عدد الإصابات ولأول مرة بأكثر من 22 ألف إصابة منذ بداية الجائحة، وانخفاضاً في عدد الوفيات مقارنة مع معدلات أمس 21983 إصابة و411 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" مليونا و903 آلاف و253 إصابة، منها 32834 حالة وفاة و444890 حالة نشطة.

وفيما يخص العاصمة الروسية موسكو والتي تعتبر بؤرة تفشي الوباء ، فقد تم تسجيل (6427) إصابة جديدة ، ليتخطى بذلك عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي سجلت في المدينة منذ بداية الجائحة عتبة النصف مليون وبلغ 503943 إصابة بما في ذلك 7712 حالة وفاة.

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