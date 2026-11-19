أعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السعودي أن أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض تعرض لهجوم من قبل جماعة الحوثي.

وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الحادث تسبب بأضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، دون إصابات.

وأضاف أن الجهات المختصة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، لحماية الأرواح والممتلكات.