120 شركة ومنصة في معرض «كونغرس الطب العسكري بأبوظبي»

شهد «الكونغرس العالمي الـ46 للطب العسكري - أبوظبي 2026»، في يومه الثاني، افتتاح المعرض المصاحب وبدء الجلسات العلمية، التي تعقد في مركز أدنيك أبوظبي، بتنظيم من وزارة الدفاع، وبالتعاون مع مجموعة «أدنيك»، وبمشاركة خبراء ومتخصصين من مختلف أنحاء العالم، ويضم المعرض، الذي يستمر حتى بعد غد، أكثر من 120 شركة ومنصة عرض، تستعرض أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات في قطاع الرعاية الصحية، بما يشمل التطبيقات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يُتيح فرصاً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين المؤسسات الطبية والدفاعية والتكنولوجية، بما يعزّز الجاهزية الطبية.

وشهد اليوم الثاني انعقاد 15 جلسة علمية رئيسة ومتوازية، إلى جانب ثلاث مجموعات تركيز، وثلاث ورش تطبيقية، تناولت موضوعات متنوعة شملت التعاون الطبي العسكري والمدني، وإصابات العظام والأطراف في الميدان، والدعم بالدم، واستدامة الإمدادات الطبية، والاستجابة للكوارث ورعاية الإصابات الجماعية، إلى جانب حماية صحة القوات والابتكار في الطب العسكري.

وشارك في الجلسات عدد من الخبراء والمتخصصين من المؤسسات العسكرية والصحية الإماراتية، من بينهم العقيد محمد السويدي، والمقدم الدكتور عمار النعيمي، والدكتور محمد القايدي من مستشفى زايد العسكري، ضمن جلسات تناولت الابتكار في الطب العسكري، وإصابات الميدان والحروق، والدروس المستفادة من الانتشار والعمليات الميدانية، إلى جانب الدكتورة مريم المنصوري من الإسعاف الوطني، التي شاركت في جلسة حول الاستجابة للكوارث ورعاية الإصابات الجماعية.

وعلى صعيد المشاركات الدولية، شارك الدكتور فلافيو ساليو من منظمة الصحة العالمية في جلسة حول التعاون الطبي العسكري والمدني، فيما ألقى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، الدكتور شمشير فاياليل، كلمة رئيسة تناولت الشراكات بين القطاعين العسكري والخاص في الاستجابة الإنسانية.

وتناولت جلسات أخرى الصحة النفسية والمرونة النفسية والرعاية المرتبطة بضغوط ما بعد الصدمة، وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي للمصابين، واللوجستيات الطبية العسكرية، إلى جانب حلقات نقاش متخصصة حول شبكات المختبرات لحماية العسكريين في إفريقيا وجنوب شرق آسيا، والسجلات الصحية الإلكترونية في الرعاية الطبية البحرية، والرعاية المطوّلة للمصابين.

وشملت الفعاليات ورشاً تطبيقية لنقل المهارات، تناولت الوقاية من الإصابات المرتبطة بالحرارة وإدارتها، واستخدام الموجات فوق الصوتية في التعامل مع إصابات الميدان، والتعامل مع الحالات المعقدة في الرعاية المطوّلة للمصابين.

ويعقد الكونغرس تحت شعار «جاهزون للاستجابة.. راسخون في الصمود»، بهدف تعزيز تبادل الخبرات الدولية وتطوير القدرات الطبية والاستجابة للتحديات الصحية والإنسانية.

ويستقطب الكونغرس أكثر من 2000 مشارك، و300 متحدث، يمثلون ما يزيد على 40 تخصصاً في مجالات الطب والصحة، ضمن برنامج علمي يجمع القيادات الطبية والخبراء والباحثين والممارسين من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك الإسعاف الوطني بالهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني في الكونغرس العالمي للطب العسكري، حيث يستعرض تقنيات متقدمة وحلولاً تدريبية مبتكرة، تسهم في تعزيز جاهزية كوادر الإسعاف وتطوير خدمات الطوارئ الطبية، وتحسين النتائج العلاجية للمرضى.

وذكر الإسعاف الوطني أنه يقدم من خلال جناحه، تجربة محاكاة تفاعلية للحوادث متعددة الإصابات باستخدام الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، تتيح للكوادر الإسعافية التدريب على تقييم المصابين، وتحديد أولويات العلاج واتخاذ القرارات الحاسمة في الحالات الطارئة.

كما يستعرض تقنيات ومعدات الإسعاف الحديثة أبرزها نظام التدخل الطبي عن بعد، ويتيح نقل العلامات الحيوية للمرضى مباشرة من مركبات الإسعاف إلى الطبيب المناوب في مركز اتصال الإسعاف، بما يدعم التقييم الطبي عن بُعد، وتوجيه الطواقم الإسعافية ميدانياً.

ويتيح الجناح للزوار المشاركة في «تحدّي الإنعاش القلبي الرئوي»، وهو نشاط تعليمي تفاعلي يهدف إلى تدريب المشاركين على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي، ويشارك الإسعاف الوطني أيضاً في البرنامج العلمي للمؤتمر من خلال محاضرات متخصصة تتناول توظيف التقنيات الحديثة في تطوير التدريب والاستجابة الطبية الطارئة، والتعامل مع الحالات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.