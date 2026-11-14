توقعت ارتفاع العدد إلى 1.9 مليون بحلول 2050
"الصحة": 1.3مليون بالغ مصابون بمرض السكري في الإمارات
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إصابة 1.3 مليون بالغ بمرض السكري في الإمارات، متوقعة ارتفاع هذا العدد إلى 1.9 مليون مصاب بحلول عام 2050 في حال استمرار الوضع الحالي.
وأوضحت في منشور لها عبر منصة (إكس)، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، أن الكلفة الاقتصادية لمرضى السكري في لدولة تبلغ 9 مليارات درهم سنوياً.
وأكدت أن دولة الإمارات تواصل جهودها الوطنية للوقاية من السكري والحدّ من آثاره الصحية والاقتصادية، من خلال تعزيز الوعي بأهمية الفحص المبكر والدوري، وتبنّي نهج استباقي يضع صحة المجتمع في مقدمة الأولويات.
تواصل دولة الإمارات جهودها الوطنية للوقاية من السكري والحدّ من آثاره الصحية والاقتصادية، من خلال تعزيز الوعي بأهمية الفحص المبكر والدوري، وتبنّي نهج استباقي يضع صحة المجتمع في مقدمة الأولويات. وفي اليوم العالمي للسكري، نسلّط الضوء على هذه الجهود، التي تشمل تطوير الخطط الوطنية، ودراسة توظيف التقنيات الحديثة للتنبؤ بمخاطر أمراض الأيض، بما يسهم في تعزيز الوقاية، والحدّ من مضاعفات المرض، والارتقاء بجودة الحياة. #وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات #اليوم_العالمي_للسكري— وزارة الصحة ووقاية المجتمع - MOHAP UAE (@mohapuae) November 14, 2026
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