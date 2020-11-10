لبنان يقرر الإغلاق التام 15 يوماً من السبت المقبل

المصدر: بيروت - د ب أ

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم الثلاثاء، الإغلاق التام لمدة 15 يوماً، اعتبارا من السبت المقبل، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال دياب بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: "اتخذنا قرار الإقفال التام اعتباراً من يوم السبت 14 نوفمبر الجاري، ولغاية يوم الأحد 29 نوفمبر".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن دياب قوله: "إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس".

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد في وقت سابق اليوم أن "الوضع المترتب على تفشي وباء كورونا أصبح خطيرا جدا".

وأشار عون، في مستهل الاجتماع إلى أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتواء فيروس كورونا، وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في علاج المصابين.

وأضاف: "للتمكن من احتواء الوباء، يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة".

وأكد أن "قرار الإقفال الذي سيتخذ، سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها".

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