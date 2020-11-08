مصر تحذر من موجة جديدة لـ"كورونا" مع دخول الشتاء

المصدر: القاهرة - رويترز

حذرت السلطات الصحية في مصر، اليوم الأحد، من موجة جديدة محتملة من تفشي فيروس كورونا في البلاد مع اقتراب فصل الشتاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، وقالت فيه إن الموجة الجديدة لن تكون بخطورة الموجة الأولى.

وأكدت الوزيرة على أهمية وضع الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. وأضافت أن محافظتي القاهرة والإسكندرية سجلتا أعلى حالات إصابة في البلاد.

وأضافت: "أكثر أشخاص يصابون بكورونا هم الموجودون في أماكن مغلقة فترة طويلة، والأشخاص الأقل عرضة للإصابة هم الموجودون في المواقع المفتوحة".

وأشارت إلى أنه لا توجد خطط لإغلاق المدارس في الوقت الراهن.

وسجلت مصر حتى الآن 108962 حالة إصابة، و6355 حالة وفاة بالفيروس.

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